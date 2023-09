Das Schweigen hat Kalkül: Die Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen (Die Linke) hatte von der Ampelkoalition wissen wollen, ob das Ausbleiben eines Verbots faschistischer Organisationen aus der Türkei in der BRD daran liegen könnte, dass der Regierung womöglich nicht genügend Beweise für ein Verbotsverfahren vorliegen. »Extremistische Tendenzen werden in Deutschland nicht hingenommen«, erklärt das Bundesinnenministerium (BMI) in seiner junge Welt vorliegenden Antwort...