In diesen Tagen finden in Düsseldorf die diesjährigen »Invictus Games« statt, die sogenannten Spiele der Unbezwungenen. Inspiriert von der eigenen Teilnahme an den »US Warrior Games« 2013 hatte der britische Prinz Harry, Duke of Sussex, das »Invictus«-Sportevent im darauffolgenden Jahr begründet. Für deren Stiftung gibt er auch den Schirmherren.

Die »Invictus Games« verstehen sich als ein mehrtägiges internationales Sportereignis für kriegsversehrte Soldatinnen und ...