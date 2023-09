Loeser, Zimmering, Demmler, Ortega

Mullewapp, Timmi, Kalli und nicht zuletzt der junge Marco Polo sind Serienhelden für die Jüngsten, für die ein Team unter Tony Loeser verantwortlich zeichnete. Der Sohn des jüdischen Philosophen Franz Loeser aus Breslau (Wrocław), dem als 14jährigem die Flucht nach England gelang, wurde am 14. September vor 70 Jahren in Liverpool geboren. Mit seinen Eltern kam er 1957 nach Berlin und war bald von Tricks mit der Kamera fasziniert. Nach seinem Studium an der HFF in Ba...