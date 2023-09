Am Dienstag um 12 Uhr blockierten noch ein paar Dutzend Mitglieder von der Gruppe Extinction Rebellion (XR) die wichtige Stadtautobahn A 12 am niederländischen Regierungssitz Den Haag. Am Samstag waren an derselben Stelle etwa 2.400 Menschen vorübergehend festgenommen worden. Am Sonntag waren es noch rund 500 Personen, am Montag 200.

Wie auch in den Tagen zuvor war die Sitzblockade auf der Autobahn am Dienstag von der Stadtverwaltung verboten worden. Doch die Gruppe...