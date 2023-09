Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat am Dienstag ihren Bericht »Bildung auf einen Blick« veröffentlicht. Die OECD vergleicht jedes Jahr die Bildungssysteme und -ausgaben ihrer 38 Mitgliedstaaten sowie weiterer sogenannter Partnerländer. Aus der nun vorliegenden Erhebung geht hervor, dass die Anzahl der Menschen ohne Berufsabschluss in der BRD in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat. Während 2015 noch 51 Prozent der Me...