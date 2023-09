In New York City gibt es neue Regeln für Airbnb-Wohnungen und Kurzzeitvermietungen. Die Regelungen, die vergangene Woche in Kraft traten, dürften Zehntausende Wohnräume betreffen. Die seit Dienstag geltende Gesetzgebung verschärft bestehende Vorschriften über die Zulässigkeit von Kurzzeitvermietungen. Die im Januar verabschiedete Maßnahme mit dem Namen »Local Law 18« schreibt vor, dass sich Kurzzeitvermieter – wie in Berlin – bei der Stadtverwaltung registrieren las...