Mit großer Trauer hat Guatemala auf den Tod von Lucrecia Hernández Mack reagiert. Die frühere Gesundheitsministerin und Abgeordnete der sozialdemokratischen Partei Movimiento Semilla starb am vergangenen Mittwoch an den Folgen einer Krebserkrankung. Hernández wurde am 16. November 1973 als Tochter der bekannten Anthropologin Myrna Mack geboren. Sie wurde am 11. September 1990 von einer Todesschwadron der guatemaltekischen Armee ermordet, nachdem sie Berichte über Ma...