Die Gerüchteküche in der Branche brodelt bereits seit Mitte Juni. Der deutsche Kunststoffproduzent Covestro steht womöglich vor einer Übernahme durch einen Energiemulti vom Golf. Und tatsächlich, der Vorstand hatte am vergangenen Freitag beschlossen, mit der Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) »ergebnisoffene Gespräche« zu führen, bestätigte Konzernsprecherin Svenja Paul am Montag gegenüber jW. Eine Ankündigung, die <...