In dieses Jahr fällt der 400. Geburtstag William Pettys, der 300. Geburtstag von Adam Smith, der 250. Geburtstag Simonde de Sismondis und der 200. Todestag David Ricardos. In einer vierteiligen Serie erinnern wir an die großen Ökonomen, die Karl Marx sehr schätzte und denen er viele Anregungen verdankt. (jW)

Vor 200 Jahren, am 11.9. 1823, starb in Gatcombe Park (Gloucestershire), etwa 170 Kilometer westlich von London, der Ökonom David Ricardo. Er wurde nur 51 Jahre...