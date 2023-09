Die Türkei hat Probleme. Eine zwar sinkende, aber weiter hohe Inflation bereitet der Führung in Ankara Kopfzerbrechen. Doch Hilfe naht: Die in Washington DC ansässige Weltbank will ihre aktuelle Kreditlinie für das Land verdoppeln. Dies hat deren Regionalmanager Humberto López laut türkischer Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag bekräftigt. Binnen drei Jahren sollen demnach zusätzliche 18 Milliarden US-Dollar (16,8 Milliarden Euro) in das Land fließen. Wie die N...