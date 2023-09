Jung, sympathisch und redegewandt: Das reicht in manchen sozialdemokratischen Kreisen heutzutage schon, um als links und progressiv zu gelten. Die konkrete Politik ist dabei zweitrangig. So war es auch bei der jüngsten Regierungschefin Finnlands: der Sozialdemokratin Sanna Marin. Die linke US-Zeitschrift Jacobin hat ihre Mitte-links-Koalition gefeiert. Noch 2021 nannte sie Marin in einem Atemzug mit der US-Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez, dem Corbyn-Vertrauten J...