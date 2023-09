Misshandlung alter Menschen in Haft beenden

Es ist noch nicht lange her, dass eine US-amerikanische Gesundheitsinstitution auf dem Höhepunkt der verheerenden Covid-19-Krise eine Reihe von Projekten und Programmen ankündigte, die darauf abzielen, menschliches Leid zu lindern und sich für die Abschaffung des Systems der Masseninhaftierung einzusetzen. Die »American Public Health Association«, kurz APHA (eine US-Berufsvereinigung für Fachleute des öffentlichen Gesundheitswesens mit Sitz in Washington D. C., jW),...