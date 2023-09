Den Verdacht gab es schon lange, ein Rechtsgutachten bestätigt ihn nun: Die Doppelspende des Immobilienhais Christoph Gröner bzw. seiner Gröner Family Office GmbH an die Berliner CDU von insgesamt mehr als 820.000 Euro im Kontext des Abgeordnetenhauswahlkampfs 2020 war illegal. »Mit hoher Wahrscheinlichkeit« jedenfalls, erklärte Lobbycontrol am Sonnabend in einer Mitteilung. Die Transparenzorganisation hatte dafür eigens ein Rechtsgutachten bei der Parteienrechtleri...