In White Plains im Bundesstaat New York wurde vergangene Woche ein Afroamerikaner 47 Jahre nach einem zu Unrecht ergangenen Urteil rehabilitiert. Der im März 1976 gegen den angeklagten Leonard Mack ergangene Schuldspruch wegen Vergewaltigung und illegalem Waffenbesitz musste aufgrund neuer DNA-Beweise aufgehoben werden, wie das gemeinnützige »Innocence Project« in einer Eilmeldung mitteilte. Neue forensische Analysemethoden, die damals noch nicht verfügbar waren, hä...