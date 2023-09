Es ist die neueste Enthüllung im Zusammenhang mit dem Spionageskandal: Investigative Recherchen der Tageszeitung El Salto sowie des katalanischen Journals La Directa machten am Mittwoch vergangener Woche die Machenschaften des Polizisten Sergio G. A. publik. Er hatte sich von 2015 bis 2021 illegal in verschiedene soziale Bewegungen eingeschleust, unter anderem in die Basisorganisation Distrito 14 und die Antirepressionsbewegung (Movimiento Antirrepresivo de Madrid)....