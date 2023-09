Wie auf dem heißen Stuhl saß der ARD-Vorsitzende Kai Gniffke am Montag in der Berliner Akademie der Künste (AdK) am Pariser Platz. Es ging es um nichts weniger als die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Um Gniffke herum saßen Kathrin Röggla (Schriftstellerin und Vizepräsidentin der AdK), Tabea Rößner (MdB, Vorsitzende des Ausschusses für Digitales und Medienexpertin, Bündnis 90/Die Grünen), Oliver Sturm (Theater- und Hörspielregisseur) und Andres Veiel (A...