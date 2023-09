ASEAN-Gipfel hier, Kriegsübungen dort: Während Indonesiens Regierung die Mitglieder des südostasiatischen Staatenbundes zu ihrer halbjährlichen Zusammenkunft in die Hauptstadt Jakarta im Westen der Hauptinsel Java lud, hielten im Osten der Insel, in Surabaya sowie in Banyuwangi, die Streitkräfte des Landes und die der USA ihr jährliches Großmanöver »Super Garuda Shield« ab. Rund 5.000 Soldaten sind an der Übung beteiligt, die am 31. August begann und noch bis zum 13...