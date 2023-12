In der Nacht zum 26. Oktober vergangenen Jahres kam es zu einem nächtlichen Angriff auf das linke Kulturzentrum »Taranta Babu« in Dortmund. Zwei vermummte Personen zerstörten mit Backsteinen die großen Schaufensterscheiben am Buchladen des »Taranta Babu« und schlugen anschließend zwei kleinere Fenster an der Cafétür ein.

Nun wurde Ende August einer der beiden Täter zu einer Geldstrafe verurteilt. Dennis A. aus Duisburg muss 80 Tagessätze à 40 Euro zahlen. Es handelt...