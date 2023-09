Kowalski, Gosch, Wieland

Am 8. September vor 75 Jahren bekam eine Bergarbeiterfamilie im Ruhrgebiet einen kleinen Rudi. Heute zählt seine Heimatstadt Gladbeck Rudolf Kowalski zu den großen Söhnen des Ortes. Der junge Bauzeichner begann mit 19 ein Schauspielstudium an der Folkwang-Universität in Bochum, spielte in Mannheim, Stuttgart, Köln und Bonn Theater, und mit seinem ersten Bremer TV-Auftritt 1978 als Vertreter für »Saugblaser« der Firma Heinzelmann in einem Loriot-Sketch wurde sein Ges...