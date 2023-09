In Indonesiens Hauptstadt Jakarta hat am Dienstag das dreitägige Gipfeltreffen der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN begonnen. Auf Arbeitsebene ging es sogar schon am Wochenende los: Am Sonntag hatten Airlangga Hartarto, Koordinierender Minister für Wirtschaftsangelegenheiten in der indonesischen Regierung, und seine Amtskollegen aus den anderen Staaten beim vorgeschalteten ASEAN-Wirtschafts- und -Investitionsgipfel (ABIS) Grundsatzdokumente unterzeichnet,...