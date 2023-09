Wahlkämpfe als Kulturkämpfe anzulegen wird für konservative und ganz rechte Parteien in der Bundesrepublik mehr und mehr zur Normalität. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz ist inzwischen auf der Ebene angekommen, auf der darüber gerechtet wird, wer oder was denn nun eigentlich »zu Deutschland« gehört. Eine Bemerkung von Merz beim Gillamoos-Volksfest im niederbayerischen Abensberg, bei dem Rechte aller Kaliber vom Leder gezogen hatten, sorgte auch noch am Dienstag fü...