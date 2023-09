Mit einer Klage will die britische Feuerwehrgewerkschaft FBU den weiteren Betrieb des Lastkahns »Bibby Stockholm« verhindern. Auf dem vor Dover liegenden Schiff hatte die Regierung Asylsuchende gegen ihren Willen einquartiert. Nachdem dem Fund von Legionellen wurden sie wenige Tage später vorübergehend woanders untergebracht. Die FBU versucht, den Betrieb dauerhaft zu beenden.

Am 25. August brachten die Gewerkschaftsanwälte in einem Brief an das Innenministerium ihr...