Island erleben

Abkühlung gefällig? Wahrscheinlich nicht, aber es kann einem auch ganz schön warm werden in Island. Etwa im Fitnessstudio von Hafþór Júlíus Björnsson, dessen Statur ihm damals die Rolle des »Mountain« in der Serienadaption von George R. R. Martins Fantasyreihe »Game of Thrones« einbrachte. BRD 2020.

3sat, 14.45 Uhr

Alle hassen Chris

Chris’ Schulklasse soll lernen, was es heißt, elterliche Pflichten zu übernehmen. Also soll auch er auf ein rohes Ei auf...