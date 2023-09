Unsere Hoffnung ist die Krise« – so lautet der Titel des Bandes mit 90 größtenteils unbekannten Interviews mit Bertolt Brecht, die der Literaturwissenschaftler Noah Willumsen herausgegeben hat. Publiziert in 15 Ländern, erschienen die Gespräche ursprünglich in elf Sprachen. Oft mit radikalen Facetten findet man hier Brechts Denken zu Kunst und Politik in prägnanten Formulierungen. Insofern erlaubt der Band zwar keinen ganz neuen Blick auf Brecht, ist aber eine erfre...