Ein Sommer an der Havel

Von der Quelle bis nach Berlin

Vom Frühexpressionisten Georg Heym (1887–1912) stammt das Sonett »Die Dampfer auf der Havel«, dessen erste Strophe lautet: »Der Dampfer weißer Leib. Die Kiele schlagen / Die Seen weit in Furchen, rot wie Blut. / Ein großes Abendrot. In seiner Glut / Zittert Musik, vom Wind davongetragen.« Die zweiteilige Sendung zeigt den Fluss von der Quelle im Müritz-Nationalpark bis zur Mündung in die Elbe. D 2022.

3sat, 14.0...