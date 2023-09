»Streiflichter aus einer Bergarbeiterfamilie« kündigt die 1937 geborene Inge Krämer in der Vorrede zu dem schmalen Band an, um den es hier geht. Sie beginnt mit der Geschichte ihres Vaters und ihres Onkel, der unzertrennlichen Brüder Johann und Josef, die den Ersten Weltkrieg durchstehen müssen, als Bergarbeiter ins Ruhrgebiet gehen und gesellschaftliches Bewusstsein entwickeln. Praktische Erfahrungen sind so wichtig wie die Lektüre: Heinrich Heine und Jack London, ...