Am Dienstag wird auf dem Königsplatz in München die Automesse IAA eröffnet. Dabei wirkt die heimische Industrie zur Zeit wie das Kaninchen vor der Schlange. So starren die Herren von VW, Mercedes, Porsche und BMW, weltberühmt für Verbrenner von gestern und vorgestern, auf die batteriebetriebenen SUVs und Kompaktwagen von BYD, Nio, Dongfeng oder Xpeng. Und merken dabei womöglich gar nicht, wie ihre Schwänzchen angekokelt werden.

In zentralen Bereichen der Produktion ...