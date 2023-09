»Was ist der Landesregierung über die Anmelder der Gegendemonstration und deren Herkunft bekannt?« So lautete die zweite von insgesamt 21 Fragen aus einem dringlichen Berichtsantrag der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag zur »Aufarbeitung der Ausschreitungen auf dem Eritrea-Festival« an die dortige schwarz-grüne Landesregierung. Am 8. Juli war es aus den Reihen der ...