Das »Syrische Netzwerk für Menschenrechte« (SNHR) lässt keine Gelegenheit aus, um stets die gleiche Botschaft zu verbreiten: dass es fast ausschließlich das »Regime« in Damaskus sei, das für Greueltaten in Syrien wie zum Beispiel Giftgasangriffe verantwortlich ist. So erinnerte das Netzwerk am 20. August an die Geschehnisse in der Ghuta im Umland von Damaskus vor zehn Jahren. Bei den Attacken am 21. August 2013 habe es sich um den »größten Angriff mit chemischen Waf...