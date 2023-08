Es ist ein alter Topos: der Schwule in der Armee. Schon der Alte Fritz spielte gern am Glied, Ernst Röhm ließ sich den Schmiss von Kameradenbärten kitzeln, und die Village People hampelten fröhlich zu »In the Navy«. Ein neuer Film aus den USA befasst sich mit gleichgeschlechtlichem Begehr unter Professionellen, er heißt »The Inspection«. Freilich geht es um »Sichtbarkeit« und nur oberflächlichst um Rasse und Klasse. Der junge Schwarze Ellis (Jeremy Pope) wohnt in Ob...