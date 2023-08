Für die Redaktion sind Leserbriefe gewissermaßen das Salz in der Suppe. Ich wollte wissen: Wer sind die Leute, die uns schreiben. Mit etwa 30 Lesern habe ich telefoniert, 16 besucht. Die Spur der Briefe führte quer durch Land und Geschichte(n), zu Erinnerungen in Ost und West, in die Kämpfe der Zeit für Frieden und Gerechtigkeit.

Am 28. Februar 2022, vier Tage nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine, schreibt Fred Buttkewitz aus Ulan-Ude, Russland, in...