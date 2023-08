Am 8. März 1925 wurde in Köln Wilhelm Fetz geboren, als Sohn des Zimmermanns Jakob Fetz. Der Vater war KPD-Funktionär, als solcher von 1933 bis 1945 mit nur einer kurzen Unterbrechung in Konzentrationslagern inhaftiert und wurde 1946 hingerichtet, weil er als Lagerältester des KZ Neuen­gamme zu eng mit der SS kooperiert hatte. Die Mutter galt den Nazis als Jüdin und wurde mitsamt ihren Kindern 1944 in das Zwangsarbeitslager Bedburg eingewiesen. Diesem Teil der Famil...