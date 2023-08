Offenbar sollen die Friedensverhandlungen zwischen den große Teile des Jemen kontrollierenden Ansarollah (»Huthis«) und Saudi-Arabien in eine neue Runde gehen. In der vergangenen Woche traf eine omanische Delegation in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa ein, um die nächsten Schritte zu besprechen. Die Bemühungen der kommenden Verhandlungsrunde sollen laut dem Ansarollah-Mitglied Abdul Malik Al-Ajri darauf abzielen, »dem Leiden des jemenitischen Volkes ein Ende zu se...