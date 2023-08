Die große Mehrheit der Bundesbürger möchte eine Versicherung, die alle Pflegekosten abdeckt. Das belegt eine repräsentative Umfrage des Forsa-Instituts im Auftrag des Bündnisses für eine solidarische Pflegevollversicherung. Dem Bündnis gehören Sozialverbände, Gewerkschaften und weitere Organisationen an. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Berlin präsentierten Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, Sylvia Bühler aus dem Bund...