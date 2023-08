Otto, Polák, Voigt

Ein ungewöhnlich begonnenes Schriftstellerleben endete am 24. August vor 20 Jahren in Ahrenshoop. Herbert Otto, 1925 in Breslau (heute Wrocław) geboren, war als Heranwachsender Parteigänger der Nazis. Er kam in sowjetische Kriegsgefangenschaft und besuchte in Moskau die Antifa-Zentralschule. In der DDR wurde er ab 1949 Verlagslektor und arbeitete seine Erfahrungen in dem Roman »Die Lüge« (1956) über die Wandlung eines Wehrmachtssoldaten auf, schrieb Reiseberichte un...