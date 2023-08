Verfassungsschutzberichte haben keine Gesetzeskraft: So lässt sich die Lektion für die Waffenbehörde des thüringischen Saale-Orla-Kreises zusammenfassen, die nun zumindest vorübergehend einem AfD-Mitglied seine Waffen und Erlaubnisscheine wieder zurückgeben muss. Das hat das Verwaltungsgericht Gera laut Mitteilung vom Montag in einem Eilverfahren entschieden. Waffen und Bescheinigungen waren dem Mann im April mit der Begründung entzogen worden, es mangele ihm an waf...