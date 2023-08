Typisch! Alis Welt

Ein Kiosk in Hamburg-Barmbek ist das Zentrum der Nachbarschaft: Egal, ob man nur ein Paket abholen will oder vor dem Tante-Emma-Laden bei Kaffee oder Bier klönen möchte. Nebenbei geht der Betreiber auch an Schulen, um den Kindern mittels Breakdance beizubringen, wie man Selbstbewusstsein tankt. Wenn er nicht mit seinem mobilen Minimarkt unterwegs ist, um den Älteren in der Gegend die frischen Hühnereier direkt vorbeizubringen. BRD 2020.

