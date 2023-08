In die Auseinandersetzung um Subventionen für die bundesdeutsche Wirtschaft schalten sich weitere Akteure ein. Etwa die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk machte sie sich am Donnerstag für einen »Zukunftspakt« zwischen Bundesregierung, Unternehmen und Gewerkschaften stark. Mit dem Bündnis solle die Konjunktur angekurbelt und der Strukturwandel in Gang gebracht werden.

