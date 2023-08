Geld für Kinder oder für Konzerne: Auf diesen Nenner lässt sich der öffentlichkeitswirksam aufgeführte Streit bringen, der bereits bei der ersten Kabinettssitzung nach der Sommerpause in der Ampel ausgebrochen ist. Bundesfamilienministerin Elisabeth Paus (Bündnis 90/Die Grünen) hatte am Mittwoch im Kabinett ihre Zustimmung für das »Wachstumschancengesetz« von Finanzminister Christian Lindner (FDP) verweigert, das Steuerentlastungen für Unternehmen in Höhe von rund 6...