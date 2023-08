Er war ein Star und füllte zwischenzeitlich Arenen. Aber er brauchte lange vier Dekaden dafür. Der Singer-Songwriter Sixto Rodriguez hatte in den USA und Europa nie Erfolg, bis er 2012 durch den weltweit gezeigten Dokumentarfilm »Searching for Sugar Man« urplötzlich berühmt wurde. Am Dienstag ist Rodriguez im Alter von 81 Jahren gestorben.

Rodriguez wurde am 10. Juli 1942 in Detroit als Sohn mexikanischer Einwanderer geboren. Als Teenager spielte er in Clubs und Kne...