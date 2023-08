»Es gibt 1.000 Mouhameds – Sie verdienen Gerechtigkeit«: Unter diesem Motto hat der Solidaritätskreis »Justice for Mouhamed« für den bevorstehenden Sonnabend bundesweit zur Teilnahme an der Gedenkdemonstration in Dortmund für den vor einem Jahr durch die Polizei getöteten 16jährigen Mouhamed Lamine Dramé aufgerufen. Über die Demonstration hinaus wird es in diesem Monat eine ganze Veranstaltungsreihe geben, die unterschiedliche Vorträge und Aktionen zu (rassistisch m...