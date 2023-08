Am Dienstag war es genau ein Jahr her, dass Mouhamed Dramé bei einem Polizeieinsatz in Dortmund von einem Polizisten erschossen wurde. Der 16jährige saß am 8. August 2022 im Hof einer Jugendeinrichtung und drohte, sich mit einem Messer umzubringen. Seine Betreuer riefen die Polizei. Die Beamten setzten Pfefferspray und Taser ein, fast zeitgleich schoss einer der Polizist...