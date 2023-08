Bis zur Bürgerrechtsbewegung und noch lange danach gab es in den USA immer mal wieder Schwarze, die sich als Weiße ausgaben, indem sie zum Beispiel in Behördenformularen bei der Rubrik »Rasse« »Kaukasier« eintrugen. Einige von ihnen machten auch Karriere. Vor einigen Jahren wurde ein weißer Professor als Schwarzer identifiziert, was einen kleinen Skandal in den USA auslöste. Sein Identitätswechsel geschah noch in der Zeit vor der Bürgerrechtsbewegung. Es ging ihm da...