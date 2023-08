Der Blick nach draußen

Allsommerlich ist im Berliner Konzerthaus unter dem Titel »Young Euro Classic« ein »Festival der besten Jugendorchester der Welt« zu hören. Daran stimmt, dass die Ensembles auf professionellem Niveau spielen, zudem oft geleitet von bekannten Dirigenten wie in diesem Jahr Manfred Honeck oder Jakub Hrusa. Nur noch im Titel mitgeschleppt ist die Beschränkung auf Europa. So reist in diesem Jahr zum Beispiel auch aus Kuba das Orquesta del Lyceum de La Habana an (10.8.).

...