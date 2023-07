Verbände fordern Hitzeschutz

Der sogenannte Hitzeschutzplan der Bundesregierung kann aus Sicht des Sozialverbands VdK nur ein Anfang sein. In dem am Freitag von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vorgestellten Papier fehlten konkrete Maßnahmen, sagte Verbandspräsidentin Verena Bentele der Rheinischen Post vom Sonnabend. Ungeklärt sei zum Beispiel, »wie in Altersheimen, Kindergärten, Schulen und Krankenhäusern gekühlte Räume eingerichtet werden könnten oder Seniorinnen und Senioren in stä...