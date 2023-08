Drei Menschen am Bootssteg. Eine Zukunft im Nebel. So beginnt Dirk Gieselmanns Romandebüt »Der Inselmann«. Es ist die Lebensgeschichte eines Jungen, dessen Eltern mit ihm auf eine kleine Insel ziehen. Es ist eine Emigration nach innen. Die Eltern kommen mit den politischen Verhältnissen im Land nicht klar. Da, auf der Insel, in Gesellschaft von Schafen, wird man sie nicht belangen. Glauben sie.

Gieselmann schildert in der Folge wie der Junge Hans die Insel erkundet,...