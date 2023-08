Amazonien – Die Stimmen des Waldes

In Französisch-Guayana lebt zwar nicht der lästige Nachbar von oben drüber, der meint, es sei legitim, nachts um eins fünfmal in Folge »Chinese Democracy« von Guns N’ Roses natürlich ironisch hochzupegeln, aber auch im Regenwald ist es nie still. Die Musik des Wayapi-Stammes und die Gesänge nachtaktiver Vögel mögen vielleicht sogar darüber hinwegtrösten, was Axl Rose und Co. der Welt 2008 angetan haben. Frankreich 2022.

