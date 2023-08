GKK geizt bei Gehältern

Es ist ruhig geworden um den maroden Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof (GKK). Dabei laufen dort seit Monaten Tarifverhandlungen für die verbliebenen Beschäftigten. Ende Juli stand bereits Verhandlungsrunde sieben an. Doch die Geschäftsleitung bot der für die Mitarbeiter verhandelnden Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wieder nichts Handfestes in Gestalt verbindlicher Entgeltsteigerungen an. Statt dessen sollen die Beschäftigten dauerhaft Löhne und Gehälter ak...