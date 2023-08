Wer ist hier das Schwein?

Gerade in ein Schweinekasselerkotelett im Brötchen gebissen. Gibt es die Scheibe im Bauarbeiterformat bei Edeka um die Ecke am Tiergrill neben dem Bäcker für schlappe drei Euro. Da lacht der Autor und Fleischfresser? Geht so, er ist jetzt vollgefuttert, fühlt sich nicht direkt schlecht, aber weiß wie so oft: Nett ist das nicht. Tiere essen. Und dann auch noch aus Massentierhaltung. Blödes Arschloch. Vor ein paar Tagen beinahe rumgeflennt, weil im Fernsehen zu sehen ...