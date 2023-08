Liebevolle Erziehung

»Terrorize the jam like troops in Pakistan / Swingin’ through your town like your neighborhood Spider-Man«

Wu-Tang-Clan, »Protect Ya Neck« (1992)

Es kann alles so einfach sein. So kann man einfach sagen, »Teen­age Mutant Ninja Turtles: Mutants Mayhem« ist ein Herkunftsfilm. Was wohl heißen mag, dass er zeigt, wo seine Helden herkommen (schon klar: Heldentum wird nicht geboren, es mutiert; aber aus welchem Material?). New York City, die Kanalisation, der Untergrund, ...